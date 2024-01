ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb nannte die Entscheidung des Essenslieferanten, seine Beteiligung am britischen Branchenkollegen Deliveroo abzustoßen, "wenig überraschend und vernünftig". Er sehe positive Aspekte darin, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Barnet-Lamb verwies auf einen "disziplinierten Ansatz" bei der Kapitalverteilung, was untermauere, dass das Management zunehmend pragmatischer werde und zunehmend aktionärsfreundliche Entscheidungen treffe. Zudem dürfte dies Geld in die klammen Kassen des Unternehmens spülen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 20:46 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

