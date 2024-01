Ethereum News: Breaking - diese Expertenanalyse sieht spektakuläres Jahr 2024

Ethereum steigt in den letzten 24 Stunden um rund 2 Prozent. Damit konnte Ethereum die Wochenverluste deutlich verringern und notiert jetzt nur noch etwas leichter, wenn wir die letzten sieben Tage als Maßstab nehmen. Das Gleiche gilt für die Year-to-Date-Performance, während wir uns dem Ende des ersten Monats im neuen Krypto-Jahr nähern. Dennoch ändern solche kurzfristigen Schwankungen nichts am mittel- bis langfristigen Ausblick. Wer übergeordnet an das Potenzial von Ethereum glaubt, wird sich kaum am kurzfristigen Marktrauschen stören.

Nun hat sich der X-Nutzer und Krypto-Podcaster Ben Simpson mit dem Ausblick für 2024 beschäftigt und einige Punkte aufgegriffen, warum Ethereum seiner Meinung nach Aufholpotenzial hat. Werfen wir den Blick auf die Expertenanalyse für Ethereum in 2024 - denn dieser identifiziert vier Aspekte, die einen bullischen Ausblick indizieren.

2024 is shaping up to be a monumental year for Ethereum (ETH).



Let's explain why ETH is grabbing the spotlight and what this means for the crypto landscape.



First up, the Dencun Upgrade.



Scheduled for early 2024, this major network upgrade aims to slash transaction fees and… - Ben Simpson (@bensimpsonau) January 30, 2024

Dencun Upgrade

Der Analyst hebt zunächst das bevorstehende "Dencun Upgrade" von Ethereum als einen entscheidenden Faktor für das Jahr 2024 hervor. Dieses umfassende Netzwerk-Update zielt darauf ab, die Transaktionsgebühren erheblich zu reduzieren und Netzwerküberlastungen zu mindern. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Ethereum sowohl für Nutzer als auch für Entwickler attraktiver zu machen. Ein zentrales Element dieses Upgrades ist das Proto-Danksharding, das die Skalierbarkeit des Netzwerks verbessert. Durch die Optimierung der Layer-2-Lösungen werden nicht nur die Gebühren verringert, sondern auch die Adoption von Ethereum gefördert. Dies wiederum wirkt sich positiv auf den Wert und die Praktikabilität von ETH aus.

Ethereum ETF

Zugleich weist die Analyse darauf hin, dass Spot-ETFs für Ethereum eine bedeutende Entwicklung am Horizont darstellen, die in der Krypto-Gemeinschaft mit großer Spannung erwartet wird. Eine Genehmigung solcher ETFs könnte Ethereum in eine neue Dimension der Mainstream-Akzeptanz und Investition befördern, ähnlich den Auswirkungen der ETFs, die wir in den traditionellen Märkten wie Gold beobachten konnten. Nach dem Erfolg der Bitcoin-ETFs liegen bereits zahlreiche Anträge von Vermögensverwaltern für Ethereum-basierte ETFs vor. Eine Entscheidung hierüber wird bis spätestens im Mai erwartet. Bereits im Voraus könnte der Markt in Antizipation einer Genehmigung Ethereum kaufen.

Layer-2-Boom

Ferner betont der X-Nutzer in seinem Tweet, dass Ethereum insbesondere im Bereich der Layer-2-Lösungen starke Erfolge verzeichnet. Mit einem Rekord von 16 Milliarden US-Dollar, die in Layer-2-Lösungen gebunden sind, erleben wir aktuell einen Höchststand an Aktivität. Diese Entwicklung kennzeichnet eine regelrechte Innovationswelle, die neue Anwendungen und Entwickler anzieht. Plattformen wie Optimism, Arbitrum und Base unterstreichen diese Dynamik. Die stetig wachsende Anzahl von über 30 Layer-2-Lösungen und die zunehmenden Neustarts signalisieren ein starkes Momentum, das potenziell einen Bullenmarkt für L2 befeuern könnte. Diese Entwicklung spiegelt die kontinuierliche Expansion und Diversifikation des Ethereum-Ökosystems wider - Wachstum & Adoption bei Ethereum gelingen eben über Layer-2.

Resilienz

Der Analyst unterstreicht zugleich, dass der Erfolg von Ethereum nicht allein auf technologische Upgrades oder regulatorische Zustimmungen zurückzuführen ist, sondern auch auf die Widerstandsfähigkeit von ETH. Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2022 hat sich der Wert von ETH mehr als verdoppelt, der Bärenmarkt ist damit Geschichte. Als die zweitwertvollste Kryptowährung auf dem Markt mit einer aktuellen Marktdominanz von rund 16,7 Prozent, demonstriert Ethereum eindrucksvoll Stabilität und Attraktivität für Investoren. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass zuletzt andere Layer-1 wie Solana oder auch Sui besser als Ethereum performten. Diese Widerstandsfähigkeit ist dennoch ein entscheidender Faktor, der das Vertrauen in Ethereum stärkt und die Position als führende Kryptowährung neben Bitcoin festigt.

Bullisch für Ethereum = Bullisch für ERC-20-Token!

Eine bullische Dynamik bei Ethereum in 2024 begünstigt regelmäßig auch viele ERC-20-Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren. Wenn Ethereum an Wert und Momentum gewinnt, entsteht oft eine positive Stimmung im gesamten Ökosystem, die sich auf andere Token ausweitet. Investoren und Händler werden durch die steigenden Kurse von ETH ermutigt, was zu einer erhöhten Liquidität im Markt führt. Diese Liquidität fließt oft auch in die ERC-20-Token.

