- Uran ist derzeit der "heißeste" Rohstoff - wie wollt ihr als Unternehmen von diesem Trend profitieren? - Gibt es einen Grund, warum der Uranpreis gerade im letzten Herbst so stark gestiegen ist? - Es gibt bereits eine historische Uranressource. Was müsst ihr tun, um diese in eine aktuelle 43-101 konforme Ressourcenschätzung überzuführen? - Was sind die nächsten Schritte? - Auf dem Gebiet St. Anthony ...