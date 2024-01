Das Instrument C3Y3 CA65654L1058 NORSEMAN SILVER INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024The instrument C3Y3 CA65654L1058 NORSEMAN SILVER INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024Das Instrument 8T0 SE0009947740 PMD DEVICE SOLUTIONS AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024The instrument 8T0 SE0009947740 PMD DEVICE SOLUTIONS AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024Das Instrument I5P AU000000IPL1 INCITEC PIVOT EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024The instrument I5P AU000000IPL1 INCITEC PIVOT EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024Das Instrument 92N BMG5326A1062 KUANGCHI SCIENCE HD -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024The instrument 92N BMG5326A1062 KUANGCHI SCIENCE HD -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024Das Instrument EQS0 DE000A3EX2E7 EQS GROUP AG NA Z.VERK EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024The instrument EQS0 DE000A3EX2E7 EQS GROUP AG NA Z.VERK EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024Das Instrument M16 SE0003086214 METACON AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024The instrument M16 SE0003086214 METACON AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024