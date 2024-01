Der IT-Dienstleister macht mit einer Übernahme in Südamerika auf sich aufmerksam. Mit Sophos (Sitz in Bogotá, Kolumbien) kauft man einen Spezialisten für die Modernisierung von Kernbankensystemen und Cloud-Computing und erhält damit stärkeren Zugang zum südamerikanischen Markt. Der Kaufpreis von rd. 87 Mio. € inklusive Schulden geht bei etwa 60 Mio. € Umsatz und 15 % Vorsteuermarge in Ordnung. Die Aktie quittierte den Schritt mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung. Insgesamt ist dem IT-Sektor für 2024 Comeback-Potenzial zuzuschreiben. Die aus 2023 verschobenen Aufträge in der Branche stehen dieses Jahr an, gleichzeitig stehen Themen wie KI und Cloud-Computing massiv im Fokus. Die Aktie ist für einen Rebound Richtung 40/45 € gut.



