Bellevue erwartet deutlich tieferen Konzerngewinn von CHF 15 Mio - Antrag einer ordentlichen Dividende von CHF 1.15 Bucher Industries AG - Umsatz auf Vorjahresniveau bei nachlassender Marktdynamik Renault sagt Ampere-Börsengang ab - Analysten sehen Logik darin Toyota verteidigt mit Rekordabsatz 2023 ersten Platz Datagroup erhält als erstes Unternehmen in Deutschland Zero- Waste-Zertifikat in Gold Delivery Hero verkauft Deliveroo-Beteiligung - wohl mit hohem Verlust Formycon beschließt KE von EUR 82,84 Mio - sämtliche Aktien werden von neuem strategischem Investor gezeichnet Hapag-Lloyd Gj vorl. Ebitda verfehlt Erwartungen KPS AG: Potenzieller Forderungsausfall des Kunden The KaDeWe Group und Verschiebung der Abschlüsse GJ 2022/2023 Software AG erfüllt Prognosen ...

