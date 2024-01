(shareribs.com) London 30.01.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag in Erwartung amerikanischer Vergeltungsschläge im Nahen Osten nach oben. Konjunktursorgen um China bleiben ein limitierender Faktor. Nachdem vom Iran unterstützte Kräfte am Wochenende einen US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen haben, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden, erwarten die Marktteilnehmer Vergeltungsschläge gegen ...

