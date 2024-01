© Foto: picture alliance / Zoonar | Cigdem Simsek



Die US-Staatsanwaltschaft und die Wertpapieraufsicht eröffnen ein Verfahren gegen drei Betreiber eines milliardenschweren Schneeballsystems. Opfer sind gutgläubige Krypto-Anleger, die auf hohe Renditen gehofft hatten.Das US-Justizministerium (DOJ) hat am Montag einen bahnbrechenden Fall im Bereich der Kryptowährungsbetrügereien bekannt gegeben. Gegen zwei Personen wurde Anklage erhoben und eine weitere Person hat ein Schuldeingeständnis wegen ihrer Beteiligung an einem weltweiten Betrugsprogramm abgelegt, das unter dem Namen HyperFund bekannt ist und ein Volumen von 1,9 Milliarden US-Dollar hat. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat ebenfalls zwei dieser Personen wegen ihrer …