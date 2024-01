Vancouver, BC - 30. Januar 2024 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. ("Recharge" oder das "Unternehmen") (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt), ein etabliertes Explorations- und Erschließungsunternehmen im Lithium- und nachhaltigen Energiesektor, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es im Jahr 2023 bedeutende Erfolge feiern konnte, und freut sich, über seine strategische Vision und Meilensteine für 2024 zu informieren.

2023: Ein Jahr mit bemerkenswerten Leistungen

Im Jahr 2023 festigte Recharge seine Position auf dem Lithium-Explorationsmarkt mit wichtigen Fortschritten in seinem Lithium-Sole-Projekt Pocitos in der argentinischen Provinz Salta. Ein wichtiger Höhepunkt war die vermutete Mineralressourcenschätzung ("MRE") für Pocitos I und II, die beeindruckende 143.000 Tonnen In-situ-Lithiummetall ergab, was 760.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent ("LCÄ") entspricht. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur das hohe Potenzial der Pocitos-Projekte, sondern bildet auch eine solide Grundlage für künftiges Wachstum.

Abbildung 1: Bild von Pocitos 1 und 2 mit Bohrgerät

Abbildung 2: Bohrarbeiter im Camp

President und CEO David Greenway sagt dazu: "Im Jahr 2023 hat Recharge Resources Ltd. bedeutende Meilensteine erreicht, insbesondere die beträchtliche vermutete Mineralressourcenschätzung für das Lithium-Sole-Projekt Pocitos, die Gewinnung von 94,9 % Lithium mithilfe von Ekosolve und die Produktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität. Unser Schwerpunkt für das Jahr 2024 liegt darauf, unsere Projekte in Richtung kommerzielle Produktion auszubauen, Abnahmeverträge mit Batterieherstellern abzuschließen und unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und die Schaffung von Mehrwert für alle Interessensvertreter durch unsere ESG-Strategien zu unterstreichen. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten, um Recharge weiter als führendes Unternehmen in der Lithiumindustrie zu positionieren."

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Präsenz durch den Erwerb der angrenzenden Konzession Pocitos II erfolgreich erweitert und damit das Projektgelände auf 1.332 Hektar vergrößert. Dieser strategische Schritt verbessert nicht nur die Ressourcenbasis von Recharge, sondern erweitert auch das Produktionsfeld und bietet zusätzliche Möglichkeiten für die Exploration und Erschließung.

Im Einklang mit seiner Verpflichtung zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau führt Recharge eine umfassende Politik für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") ein. Diese Politik demonstriert das Engagement des Unternehmens für Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde, Dialog mit Provinz- und Bundesregierungen und transparente Unternehmensführung - Kernwerte, die für Investoren und Interessenvertreter immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Mit der Ernennung wichtiger Führungskräfte im Jahr 2023, darunter Richard Robins als Chief Financial Officer und Phillip Thomas als Chief Operating Officer, konnte das Führungsteam von Recharge gestärkt werden. Ihr Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, die strategischen Initiativen des Unternehmens vor Ort und die operative Effizienz voranzutreiben.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio mit der Vergabe einer Option auf den Erwerb des Nickelprojekts Pinchi Lake an Ranchero Gold diversifiziert und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, wertvolle Gelegenheiten außerhalb seines Lithium-Kerngeschäfts zu erkennen und zu nutzen.

Mit Blick auf 2024 ist Recharge für ein Jahr dynamischen Wachstums gerüstet. Das Unternehmen plant zusätzliche Bohrungen bei den Pocitos-Projekten, um seine Lithiumressourcen weiter zu definieren und zu erweitern. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Beschleunigung des Weges hin zur kommerziellen Produktion, wobei innovative Technologien und nachhaltige Praktiken eingesetzt werden.

Phillip Thomas, Chief Operating Officer, erklärt: "Das Jahr 2024 wird ein Meilenstein für Pocitos sein, da wir uns darauf konzentrieren, unsere ursprüngliche Ressource im Umfang von 760.000 Tonnen LCÄ in die Kategorie der nachgewiesenen Ressourcen und anschließend zu einer nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserve aufzuwerten. Wir verfügen jetzt über die Genehmigungen, um auf beiden Konzessionsgebieten Produktionsbohrungen zu absolvieren, und dies wird zusammen mit der Ekosolve-Anlage mit 40-Tonnen-LCÄ-Kapazität unser wichtigstes Etappenziel im Jahr 2024 sein. Durch den Einsatz der fortschrittlichen Ekosolve-Technologie werden wir unsere Lithiumextraktionsmethoden umgestalten und sowohl die Effizienz als auch die Umweltverträglichkeit unserer Verfahren deutlich verbessern."

2023 war ein transformatives Jahr für Recharge, das von bedeutenden Fortschritten und strategischem Wachstum geprägt war. Recharge wird auch weiterhin sein Portfolio bewerten und potenziell erweitern, indem es neue Möglichkeiten sondiert, die mit seiner Vision einer saubereren Zukunft im Einklang stehen.

Das Unternehmen geht bestrebt in das Jahr 2024, diese Dynamik zu nutzen, und das mit einer klaren Vision und robusten Plänen, die darauf abzielen, den Unternehmenswert zu steigern und zur globalen Umstellung auf nachhaltige Energie beizutragen.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Das Pocitos Projekt erstreckt sich über rund 1.332 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen USD in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Messungen und drei Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Exploration identifiziert. Während der Bohrkampagnen im Projekt im Dezember 2022 wurden anhand des Packertests (Anm.: Durchlässigkeitsmessung) in Bohrloch 3 mit anschließender Laboranalyse der Proben durch Alex Stewart Lithiumwerte von 169 ppm ermittelt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf.

Ekosolve Ltd produzierte Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von 99,89 %, wobei die Lithiumextraktion aus den Solen bei über 94 % lag, d. h. aus 169 ppm Lithium wären 159 ppm gewonnen worden.

Das Unternehmen hat eine von den geohydrologischen Beratern bei WSP erstellte NI 43-101-konforme vermutete Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Lithium-Sole-Projekt Pocitos veröffentlicht, die auf 143.000 Tonnen In-situ-Lithiummetall und 13.000 Tonnen Lithiummetallausbeute (unter Verwendung von Porositätsschätzungen) geschätzt wurde, was einem Lithiumcarbonatäquivalent ("LCÄ") von 760.000 Tonnen bzw. 69.000 Tonnen entspricht. Das LCÄ wird anhand des Verhältnisses von Lithiumcarbonat (Li2CO3) zu Li-Metall (5,32:1) berechnet. Die Berechnungen gehen von keinen Prozessverlusten aus. Siehe Pressemitteilung vom 20. Dezember 2023.

Der vollständige Bericht gemäß NI 43-101 vom 18. Dezember 2023 mit dem Titel "Technical Report For The Pocitos 1 and II, Salta Province, Argentina" kann auf SEDAR+ unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

