Übernahmespekulationen haben die Aktie von Morphosys in der vergangenen Woche kräftig steigen lassen. Zeitweise notierte die Aktie sogar über der 40-Euro-Marke. Zuletzt ist das Papier wieder etwas zurückgekommen. Am heutigen Dienstag stand das Papier nach vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 zunächst etwas unter Druck. Zuletzt konnte die Aktie aber wieder ins Plus drehen. Derzeit notiert Morphosys auf Tradegate 0,3 Prozent höher bei 39,92 EuroDer vorläufige Netto-Produktumsatz von Monjuvi ...

