Hannover (www.anleihencheck.de) - In Tokio haben sich die Geldpolitiker jüngst erwartungsgemäß dazu entschieden, zunächst in fast schon bewährter Art und Weise weiterhin auf Zeit zu spielen, so Tobias Basse von der NORD/LB in der aktuellen Ausgabe von "Economic Adviser".Man verfolge also noch die Strategie "Worte statt Taten". Somit habe die Bank of Japan auch zum Start des neuen Jahres keine Anpassungen bei den Zinsen vornehmen wollen. Das "traditionelle" Leitzinsniveau verharre folglich noch immer knapp unterhalb der Nulllinie. Die Zielrendite für japanische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren, die inzwischen allerdings nur noch von symbolischer Bedeutung sei, notiere damit ebenfalls auf unverändertem Niveau - also bei 0%. Diese Entscheidungen hätten abermals einstimmig getroffen werden können. ...

