Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen starteten am Montag mit Kursgewinnen in die Handelswoche (EZB plant Zinssenkungen, genauer Zeitpunkt noch unklar), so die Analysten der Nord LB.Neben einigen BIP-Zahlen aus Europa werde heute vor allem auf die Stimmungsindikatoren für Euroland zu achten sein; neben den aktuellen Angaben zu den Daten zu den Sentiment-Indices der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ifo und ZEW handle es sich hier um sehr wichtige Zahlen zur Beurteilung der Wirtschaftslage und der Aussichten diesseits des Atlantiks. Zudem werde in den Vereinigten Staaten auf verschiedene Hauspreisdaten und das Verbrauchervertrauen des Conference Boards zu achten sein. (30.01.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...