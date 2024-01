München (ots) -- Dieter wurde eine Tätigkeit als "Sozialassistent" vermittelt- Auch Janine ist auf Arbeitssuche und lässt sich coachen- Ausstrahlung am Dienstag, 30. Januar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIDieter ist seit Jahren auf Arbeitssuche. Doch nun hat er vom Jobcenter einen Job als "Sozialassistent" vermittelt bekommen. Nachdem sie ihren Beautysalon geschlossen hat, ist auch Janine wieder arbeitssuchend. Um ihre Chancen auf einen Job zu erhöhen, holt sie sich professionelle Hilfe bei einem Arbeitsförderungsbetrieb. Elvis und Katrins ältester Sohn Martin steht kurz vor der praktischen Führerscheinprüfung. Wird der 19-Jährige bestehen? Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - am 30. Januar 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Familienvater Dieter ist nun schon seit über drei Jahren auf Jobsuche. Die Misserfolge in der Vergangenheit haben dem 54-Jährigen zugesetzt. Er möchte endlich wieder arbeiten, doch die vielen Absagen haben ihn verunsichert. Nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer für den "Barackler". Das Jobcenter hat Dieter eine Tätigkeit als sogenannter "Sozialassistenten" vermittelt. Sie soll ihn wieder auf eine echte Arbeit vorbereiten.Nachdem sie ihren Beautysalon schließen musste, ist Janine wieder aktiv auf Arbeitssuche. Nun hat sie einen Termin bei einem Mannheimer Arbeitsförderungsbetrieb. Hier erhält die 27-Jährige ein Coaching, bei dem sie lernt, wie man einen Lebenslauf erstellt und aussagekräftige Bewerbungen verfasst. Die alleinerziehende Mutter rechnet sich damit bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus.Grund zur Freude gibt es im gelben Reihenhaus von Elvis und Katrin: Ihr ältester Sohn Martin hat die theoretische Führerscheinprüfung bestanden. Vor allem Familienvater und Autonarr Elvis platzt vor Stolz. Vater und Sohn teilen beide eine große Leidenschaft für Autos. Den Umgang mit Bremse, Kupplung und Gaspedal hat der 19-Jährige zwar schon geübt, aber die praktische Prüfung steht noch bevor. Ob Martin bald den Führerschein in den Händen halten wird?Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" wird am Dienstag, den 30. Januar 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100915555