Nighthawk Gold Corp. und Moneta Gold Inc. gaben bekannt, dass sämtliche Beschlüsse im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Plan of Arrangement, an dem Nighthawk und Moneta beteiligt sind und gemäß dem Moneta alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Nighthawk erwerben wird, auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Moneta und der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Nighthawk, die heute stattfanden, genehmigt wurden.



Der ordentliche Beschluss, der Moneta ermächtigt, im Zusammenhang mit dem Arrangement Stammaktien von Moneta an Inhaber von Nighthawk-Aktien auf der Basis von 0,21 einer Moneta-Aktie für jede ausstehende Nighthawk-Aktie auszugeben, wurde mit 94,9 % der von den Aktionären der Moneta abgegebenen Stimmen angenommen.



Moneta und Nighthawk gehen davon aus, dass der Abschluss des Zusammenschlusses am oder um den 6. Februar 2024 erfolgen wird.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

