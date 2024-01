NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstom von 33 auf 16 Euro mehr als halbiert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Tag, an dem der Schienenfahrzeug-Hersteller seinen Plan zum Abbau der Verschuldung vorlegt, werde ein entscheidendes Ereignis sein, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses sollte es den Aktien ermöglichen, sich von einer sehr niedrigen Bewertung zu erholen. Zwar könnten die Papiere wegen Gewinneinbußen durch Veräußerungen und die Kapitalverwässerung durch die Ausgabe neuer Anteilsscheine bis Mai auf der Stelle treten. Dem stehe aber die Verlagerung von der Sorge der Anleger um den Verschuldungsgrad hin zu einem starken Margenwachstum gegenüber./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 13:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

