Aufwärts: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend Gewinne verzeichnet. Nachdem der Handel in der ersten Wochenhälfte noch teils richtungslos verlaufen war, ging es in der zweiten einheitlich nach oben. Die Impulse lieferten dabei die Kurssteigerungen an den US-Börsen, einige gut aufgenommene Quartalszahlen sowie die zeitweise gewachsene Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA. Hintergrund für letztere waren ...

