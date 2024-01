Delivery Hero hat sich von einer Beteiligung in Höhe von 4,5 Prozent an Deliveroo PLC getrennt. Die rund 68 Millionen Aktien von Deliveroo wurden zu einem Preis von jeweils 1,13 Britischen Pfund verkauft, meldet der Berliner Essenslieferdienst. "Nach dem Settlement wird Delivery Hero keine Anteile an Deliveroo mehr halten", so das MDAX-notierte Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...