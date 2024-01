© Foto: Unsplash



Ein Drohnenangriff, bei dem US-Soldaten in Jordanien getötet wurden, und ein weiterer Angriff auf ein Tankschiff im Roten Meer haben zu einer Eskalation der Spannungen geführt. Wie Analysten die Situation einschätzen.Das Weiße Haus hat vom Iran unterstützte Milizen für den Angriff auf die US-Soldaten verantwortlich gemacht. Teheran dementierte dies, während Huthi-Rebellen die Verantwortung für den Angriff auf das Schiff übernahmen. "Der Ölmarkt war einer Reihe von Risiken auf der Angebotsseite ausgesetzt", zitiert Bloomberg Vishnu Varathan, Chefökonom für Asien ohne Japan bei der Mizuho-Bank. Und weiter: "Es sieht so aus, als ob sich die Geopolitik trotz der Abschwächung der Nachfrage so …