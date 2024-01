Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den ausgeprägten Zinssenkungsspekulationen hält das Interesse an Staatsanleihen an, so die Analysten der Helaba.Entsprechend habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zu Wochenbeginn weitere Kursgewinne erzielt, während sich der Euro in der Defensive befinde. Der deutsche Aktienmarkt setze derweil seine Konsolidierung unterhalb der 17.000er Marke fort. Heute richte sich der Fokus auf die europäischen Wachstumszahlen. Auch die anstehende Inflation in Spanien könnte für Marktbewegung sorgen. Es bleibe abzuwarten, ob es zu einer Korrektur der ambitionierten Zinssenkungsfantasie kommen werde. ...

