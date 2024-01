Der chinesische Autobauer Chery hat den Ausbau seines Entwicklungszentrums in Raunheim bei Frankfurt angekündigt. Vor dem Hintergrund der europaweiten Markteinführung der Konzernmarken Omoda und Jaecoo will Chery seine europäische Marktpräsenz und "kommende Innovationen im Bereich der Elektromobilität" stärken. Konkret plant Chery in dem 2018 eröffneten Entwicklungszentrum in Raunheim innerhalb der nächsten zwölf Monate eine Verdopplung der Mitarbeiterzahl ...

