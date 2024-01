Manta-Token steigt über 57 %, während Meme Kombat kurz vor 8-Millionen-Marke steht

Derzeit ist die noch recht junge Kryptowährung Manta Network (MANTA) einer der Coins, der von einem starken Hype profitieren können. Alleine in der letzten Woche konnte der Krypto-Token laut den Daten von CoinGecko um 43,30 % steigen und sich damit als einer der größten Gewinner der letzten Woche etablieren. Dabei ist Manta noch ein äußerst junges Projekt, das erst seit dem 18. Januar auf dem Krypto-Markt gehandelt werden kann.

Wir klären in den folgenden Abschnitten genau, was die junge Kryptowährung zu bieten hat, welche Entwicklungen bisher durchlaufen wurden und welches Potenzial für die Zukunft vorhanden ist. Außerdem werfen wir einen Blick auf das ebenfalls junge Projekt Meme Kombat, das sich derzeit noch im Presale befindet, doch bereits jetzt mit unglaublich bullischen Zahlen zu überzeugen weiß.

Was ist das Manta Network überhaupt?

Bei dem Manta Network handelt es sich um ein Krypto-Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Grenzen der aktuellen Blockchain-Lösungen weiter auszubauen oder sogar darüber hinauszuwachsen. Hierfür wurde ein multimodulares Ökosystem entwickelt, das auf zwei verschiedenen Blockchain-Netzwerken aufgebaut ist. Gleichzeitig konzentriert sich das Manta Network auf sogenannte Zero-Knowledge (ZK) Anwendungen.

"Beim Zero-Knowledge-Proof kann ein Anwender beweisen, dass er über ein gewisses Wissen verfügt, ohne dass dieses Wissen tatsächlich genannt werden muss. So entsteht eine besonders hohe Anonymität im Krypto-Bereich, während auch Sicherheit und Skalierung von diesem Konzept profitieren."

So besteht die Philosophie des Manta Networks darin, ein möglichst kosteneffizientes und nahtloses Ökosystem für Entwickler anzubieten, die ZK-Anwendungen in den multimodularen Blockchain-Netzwerken entwickeln möchten. Der große Vorteil des Manta Networks liegt also darin, dass niedrige Gebühren für Transaktionen mit einem hohen Transaktionsdurchfluss kombiniert werden können.

Dies soll eine moderne Alternative zu allen Blockchains bieten, die aktuelle Lösungen in Form von vergleichsweise langsamen Leistungen sowie hohen Gas-Kosten anbieten. Gerade Ethereum (ETH) gilt als einer der größten Konkurrenten von Manta Network.

Der MANTA-Kurs: Warum explodiert der Krypto-Token?

Einer der Gründe, warum der MANTA-Token seit seinem Launch satte 57,56 % steigen konnte (siehe Chart-Bild unten), dürfte zunächst einmal im letzten Airdrop zu finden sein. So vergaben die Entwickler hinter dem Krypto-Projekt erst vor einigen Tagen rund 30 Millionen MANTA-Coins an frühzeitige Anwender, konnten jedoch gerade auf Social Media nicht nur positive Reaktionen erfahren. So beschwerten sich nämlich einige Teilnehmer darüber, dass gerade einmal ein Gegenwert von 65 US-Dollar vergeben wurde.

Der Kurs von Manta Network (MANTA) seit seiner Einführung (Quelle: CoinMarketCap)

Zwar ist die Kryptowährung des Manta Networks erst seit kurzem auf verschiedenen großen Kryptobörsen wie Binance, KuCoin oder MEXC zu finden, doch konnte der Kurs bereits jetzt besonders stark anwachsen. So notiert der MANTA-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 3,57 US-Dollar und hat damit in den vergangenen 24 Stunden ein Minus von 3,18 % erreicht.

Allerdings könnte der MANTA-Coin in den kommenden Tagen noch weitere Kursanstiege erleben, da noch weitere Listungen an anderen großen Kryptobörsen möglich sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass der gesamte Krypto-Markt derzeit wieder einen leichten Aufschwung erlebt, sodass vermehrt Anleger auf der Suche nach neuen, vielversprechenden Projekten sind. Als noch junges Krypto-Projekt könnte das Manta Network auch von diesem Trend merklich profitieren.

MANTA Prognose: Welches Potenzial bietet das Manta Network?

Die nur wenigen bisherigen Daten zeigen durchaus einen bullischen Trend für den MANTA-Token. Allerdings sollte bei Projekten, die erst seit kurzem auf dem Schirm der Anleger zu finden sind, immer genügend Recherche und Risikomanagement betrieben werden.

Ein Pluspunkt für die bullische MANTA Prognose ist definitiv darin zu finden, dass mittlerweile der erste Liquid-Staking-Token für das Manta Network auf den Markt gebracht wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurden so über 160.000 MANTA-Token im Staking-Pool gesammelt.

Allerdings erlebt der Kurs des Manta Networks in den letzten Wochen immer wieder kleinere Korrekturen, die allerdings für ein gesundes und vor allem langfristiges Wachstum wichtig sind. Diese kurzfristigen Korrekturen könnten zum Beispiel darauf hinweisen, dass frühzeitige Anleger erste Gewinne einholen. Dies erhöht die Liquidität am Markt und wurde in den letzten Wochen immer von weiteren Anstiegen begleitet.

So handelt es sich derzeit trotz einiger kleiner Schwierigkeiten beim Manta Network um ein Projekt, das ein durchaus großes Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg verzeichnet. Vor allem das Thema der stärkeren Skalierung wird mit steigenden Nutzerzahlen ein wichtiges Thema sein, das potenzielle MANTA-Investoren immer im Auge behalten sollten.

Aktuell hat das Manta Network eine Marktkapitalisierung von über 889 Millionen US-Dollar und liegt damit aktuell auf Platz 73 des Krypto-Rankings. Auch das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden ist mit über 380 Millionen für ein so junges Projekt überzeugend.

Wer allerdings auf der Suche nach einem Krypto-Projekt ist, das schon seit einem längeren Zeitraum auf Social Media diskutiert wird und das bereits eine etablierte Community besitzt, der sollte sich näher mit Meme Kombat beschäftigen. Denn ähnlich wie das Manta Network kann auch Meme Kombat aktuell mit starken Zahlen überzeugen.

Meme Kombat mit 8 Millionen US-Dollar Kapital

Bei Meme Kombat (MK) handelt es sich um ein junges Krypto-Projekt, das sich als Videospiel im Web3-Bereich ansiedelt. In dem Videospiel treten verschiedene populäre Meme-Charaktere in Kämpfen gegeneinander an, wobei die einzelnen Fighter von einer modernen, adaptiven künstlichen Intelligenz (KI) gesteuert werden. So werden zur ersten Saison ganze elf populäre Meme-Kämpfer zu finden sein, während weitere Charaktere für die Zukunft geplant sind.

Im Augenblick befindet sich Meme Kombat noch in der Vorverkaufsphase, steht allerdings aktuell kurz vor dem Erreichen eines wichtigen Meilensteins: Fast 8 Millionen US-Dollar an Kapital wurden bereits gesammelt, was schon jetzt ein voller Erfolg des Projekts beweist.

Dieser Erfolg ist auch einigen bekannten Krypto-Experten aufgefallen, die sich nun näher mit dem Projekt beschäftigt haben. So erklärt zum Beispiel Michael Wrubel - ein Krypto-Analyst mit über 310.000 Abonnenten auf YouTube - in einem neuen Video, dass seiner Meinung nach der Meme Kombat Token sogar eine 100-fache Wertsteigerung erfahren könnte, sobald der offizielle Launch stattgefunden hat.

Bereits jetzt ist zudem das Staking des MK-Tokens freigeschaltet, sodass frühzeitige Anleger eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 121 % erhalten können. Auch das dürfte für viele Investoren Grund genug sein, um bereits jetzt in Meme Kombat zu investieren. Wer weitere Informationen zu dem Projekt erhalten möchte, der sollte einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen. Alle anderen können noch jetzt MK-Token zu einem günstigen Preis von 0,279 US-Dollar kaufen.