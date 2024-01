Es wird erwartet, dass Mister Spex nach einem eher durchschnittlichem dritten Quartal ordentliche Ergebnisse für Q4/FY23 vorlegen wird. Das Umsatzwachstum sollte sich im Jahresvergleich um etwa 8 % auf EUR 47-48 Mio. erholen, was der Prognose des Unternehmens für das Gesamtjahr im mittleren einstelligen Bereich entspricht. Zudem sollte sich der positive Trend beim bereinigten EBITDA fortsetzen und im 4. Quartal EUR 0,2 Mio. und im GJ23 insgesamt etwa EUR 1,1-1,2 Mio. erreichen, was mit der Prognose für die Marge im niedrigen einstelligen Bereich übereinstimmt. Trotz des saisonal bedingten negativen Cashflows in Q4 wird Mister Spex voraussichtlich eine starke Cash-Position beibehalten, wobei der Saldo zum Jahresende voraussichtlich am oberen Ende der Prognosespanne von 105-110 Mio. EUR liegen wird. Mit der Ernennung von Stephan Schulz-Gohritz als neuen CFO, wurde das Team um eine erfahrene Führungskraft erweitert, was nach Ansicht von AlsterResearch zusätzlichen Rückenwind für einen positiven Cashflow bringen könnte. Mit Blick auf die Zukunft dürfte Mister Spex im GJ24 profitables Wachstum und Cashflow-Erhaltung anstreben. AlsterResearch bekräftigt sein BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,30 .Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





