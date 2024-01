Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Experten des international tätigen Fintechs Ebury erwarten von der Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch keinen Zinsschritt, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Dennoch könnte die Sitzung richtungsweisend sein, glaube Matthew Ryan von Ebury: "Die Märkte erwarten noch immer mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent eine Zinssenkung im März. Wir gehen davon aus, dass die Notenbank derartigen Spekulationen am Mittwoch eine klare Absage erteilt", so der Marktstratege. ...

