Zürich (www.fondscheck.de) - Das Umfeld an den Aktienmärkten in den Schwellenländern für das Jahr 2024 beurteilen wir insgesamt als konstruktiv, zumal die Inflation in vielen Ländern unter Kontrolle zu sein scheint und damit die Kapitalkosten tendenziell sinken sollten, so Philipp Mettler, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets (ISIN LU0338548034/ WKN A0NDYC) von Swisscanto. ...

