Letzte Woche präsentierte Formycon auf der AlsterResearch Health Care Conference, deren Aufzeichnung Sie unter https://research-hub.de/events sehen. Gestern Abend gab Formycon bekannt, dass das Unternehmen 82,84 Mio. EUR von Gedeon Richter Plc eingeworben hat, einem in Budapest ansässigen Unternehmen, das in der pharmazeutischen Herstellung, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing tätig ist. Richter wird rund 9 % an Formycon halten. Der Emissionserlös soll für die weitere Entwicklung der Biosimilar-Pipeline verwendet werden, einschließlich des Starts eines weiteren Biosimilar-Kandidaten, FYB210, in H2 2024. AlsterResearch sieht in der gestiegenen Bereitschaft zu strategischen Investitionen einen Beleg für die operativen Fortschritte von Formycon und die erfolgreiche Umsetzung der bisherigen Strategie. Die Analysten von AlsterResearch beziehen die Kapitalerhöhung in ihr Modell ein und passen das Kursziel aufgrund der höheren Aktienanzahl auf 91,00 EUR (alt: 100,00 EUR) an. AlsterResearch bestätigt das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





