Stabilus meldete gute Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Umsatz wuchs um 5% yoy und das adj. EBIT stieg leicht um 2% yoy; die Marge verringerte sich jedoch um 30 Basispunkte yoy auf 10,9%. Die guten Ergebnisse in den Regionen APAC und EMEA wurden durch die Schwäche in Nord- und Südamerika aufgrund von Streiks bei Kunden und anhaltendem Inflationsdruck getrübt. Trotz des mäßigen Starts hofft das Management auf eine Erholung im weiteren Verlauf des Jahres und bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Akquisition von DESTACO, einem US-amerikanischen Spezialisten für Industrieautomation, ist auf gutem Wege, bis Ende Februar 2024 abgeschlossen zu werden, und das Management erwartet von dieser Transaktion erhebliche Synergien bei Umsatz, EBIT-Marge und Ergebnis. AlsterResearch passt die Schätzungen, die bereits Kosten und Synergien von DESTACO enthalten, leicht an und erhöht das Kursziel auf EUR 72,00 (alt: EUR 70,00). Das Rating bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken