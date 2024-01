Microsoft Edge importiert in mehreren Fällen anscheinend Tabs aus anderen Browsern, ohne dass dem zugestimmt wurde. Das bestätigten mehrere Personen. So verhält sich Microsoft dazu. Ein Autor von The Verge berichtet, dass Microsoft Edge nach einem Windows-Update automatisch mit den Chrome-Registerkarten geöffnet wurde, an denen er vor dem Update gearbeitet hatte.AnzeigeAnzeige Die Daten wurden ohne Zustimmung importiert Dabei sei Google Chrome sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...