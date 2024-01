Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Nachdem bei einem Drohnenangriff durch die vom Iran unterstützten Huthi-Terroristen drei US-Soldaten in Jordanien getötet wurden, wuchsen zu Wochenbeginn erneut die Sorgen vor einem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Aufgrund der anhaltenden Instabilität im Nahen Osten ist das Interesse der Anleger an Gold als sicherer Hafen aktuell unvermindert hoch. Diese kurzfristig erhöhte Nachfrage spiegelt sich auch am US-Terminmarkt ...

