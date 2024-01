Formycon hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt und dabei 1,6 Millionen neue Aktien zu je 51,65 Euro ausgegeben. Brutto kommen so 82,8 Millionen Euro in die Kasse von Formycon. Gezeichnet hat die neuen Papiere Gedeon Richter Plc. Damit halten die Ungarn künftig 9,08 Prozent an Formycon. Schon in den vergangenen Jahren haben Formycon und Richter eng ...

Den vollständigen Artikel lesen ...