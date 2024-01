© Foto: picture alliance / Dan Steinberg/Invision/AP | Dan Steinberg



Der britische Spitituosenkonzern Diageo hat überraschend schwache Zahlen abgeliefert. Die Aktie ist im Sinkflug. Woran es lag.Der britische Spirituosenhersteller Diageo hat die Anleger erneut mit einem unerwartet niedrigen Umsatz und Gewinn enttäuscht. Während sich das Geschäft in Nordamerika verlangsamte, wurde die negative Tendenz durch einen Nachfragerückgang in Lateinamerika und der Karibik noch verstärkt. Die Aktie sackte ab. Der Umsatz sank in den sechs Monaten bis Dezember, dem ersten Geschäftshalbjahr des Unternehmens, auf bereinigter Basis um 5,4 Prozent, da 70 Prozent der Marken des Unternehmens in einem harten Preiswettbewerb Marktanteile verloren. Diageo hat jahrelang ein …