Der Wettbewerb um den chinesischen E-Auto-Markt werde sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen, so BYD. Chinas Tesla-Konkurrent behauptet, mit Tesla zusammenarbeiten zu wollen, um den Markt zu vergrößern.Der chinesische Batterie- und Elektroautohersteller BYD hat in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Gesamtfahrzeugproduktion im Jahr 2023 die von Elon Musks Tesla übertreffen wird. Der harte Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Elektroautos habe in den letzten zwei Jahren zu den weltweit niedrigsten Preisen für diese Fahrzeuge geführt, sagte Yunfei Li, General Manager für Branding und Öffentlichkeitsarbeit bei BYD, am …