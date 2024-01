© Foto: Uli Deck - dpa



Toyota Motor hat seine Position als weltweit meistverkaufter Autohersteller im vierten Jahr in Folge behauptet.Im Jahr 2023 verzeichnete der japanische Autohersteller einen Rekordabsatz von 11,2 Millionen Fahrzeugen, ein Anstieg von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, einschließlich der Verkäufe von Daihatsu und Hino Motors. An der Börse konnte die Toyota-Aktie einen Aufschwung von gut zehn Prozent verzeichnen in den vergangenen vier Wochen. Trotz des Erfolgs musste sich Toyota-Präsident Akio Toyoda für Unregelmäßigkeiten bei Hino Motors, Daihatsu und Toyota Industries entschuldigen, die den Ruf der Marke für Qualität und Sicherheit bedrohen könnten. Enthüllungen führten zu einer …