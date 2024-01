Der Silberpreis verzeichnet aktuell, am Dienstagmorgen um 8 Uhr, einen Stand von 23.15 US-Dollar. Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte somit ein bemerkenswertes Plus von 1,0 % verzeichnet werden. Diese positive Entwicklung setzt sich fort, wenn man die letzten fünf Handelstage betrachtet, in denen der Silberpreis eine Steigerung von 4,7 % erlebt hat.Anzeige:Es ist den Bullen von Silber (TVC:SILVER) gelungen, den Preis kontinuierlich nach oben zu treiben. Nach der erfolgreichen Überwindung des Widerstandes bei rund 23 US-Dollar am Montag, bestätigt sich ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...