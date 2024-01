Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen. Obwohl da keine Zinsänderung erwartet wird, zieht der Goldpreis wieder spürbar an. Dahinter stecken vor allem Käufe von Investoren, die angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten sichere Häfen suchen, was auch dem Gold Auftrieb verleiht. Am Wochenende hat es einen Drohnenangriff auf die im Nordosten von Jordanien nahe der syrischen Grenze stationierten US-Streitkräfte ...

