Am 5. Februar ist Stichtag bei Amazon Prime Video. Wer dann nicht 2,99 Euro im Monat extra bezahlt, sieht künftig Werbung in Filmen und Serien. Mit so viel Reklame müsst ihr rechnen. Bei Disney Plus und Netflix gibt es längst Werbung zu sehen. Jetzt folgt Amazon Prime Video. Ab dem 5. Februar werden Filme und Serien durch Werbeeinblendungen unterbrochen. Der Unterschied zur Konkurrenz: Bei Amazon gibt es ein günstiges Abo, dass sich durch die Werbung ...

