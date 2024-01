Rouyn-Noranda, Kanada, 30. Januar 2024 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) freut sich, die Analyseergebnisse seiner jüngsten Bohrkampagne bekannt zu geben, die im November 2023 auf seinem Konzessionsgebiet Flordin (zu 100 % im Besitz von Abcourt) im Gebiet Lebel-sur-Quévillon abgeschlossen wurde.

Wichtigste Eckdaten:

- Auf dem Konzessionsgebiet Flordin wurde eine neue Goldzone ermittelt;

- Die Mineralisierung zeichnet sich durch zwei parallele 4 m mächtige Strukturen im Abstand von 8 m aus;

- Die Art der Mineralisierung unterscheidet sich von jener, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet festgestellt wurde, und ist durch vereinzelte Sulfide in geschertem und alteriertem Basalt gekennzeichnet;

- Die Zonen liegen sehr nahe an der Oberfläche, in weniger als 50 m vertikaler Tiefe;

- Die Kontinuität dieser Strukturen wurde über eine Strecke von mehr als 200 m nachgewiesen.

Im Herbst 2023 wurden im östlichen Sektor des Konzessionsgebiets insgesamt 1.512 Meter an Bohrungen (8 Bohrlöcher) absolviert. Das Hauptziel dieser Bohrkampagne bestand darin, das Vorkommen neuer hochgradiger Goldzonen in Oberflächennähe zu validieren und zu bestätigen, die durch das Bohrloch FL-18-254 aus dem Jahr 2018 identifiziert wurden. Bohrloch FL-23-265 durchteufte zwei Zonen mit Goldmineralisierung in einem Abschnitt von 36 bis 52 m. Die erste mineralisierte Zone lieferte 3,58 g/t Gold auf 4 m von 36 bis 40 m; die zweite 14,79 g/t Gold auf 4 m von 48 bis 52 m. Die Mineralisierung besteht hauptsächlich aus feinem kubischem Pyrit, der in einen gescherten, stark hämatisierten und ankeritisierten Basalt eingesprengt ist. Diese Art der Mineralisierung scheint nicht mit unter Spannung stehenden und gescherten Quarz-Karbonat-Erzgängen und -schnüren in Verbindung zu stehen, die als Hauptbestandteil der Goldmineralisierung in der Lagerstätte Flordin gelten (nachgewiesene und angedeutete Ressourcen im Umfang von 1.530.000 mit 2,15 g/t Gold, 107.000 Unzen, veröffentlicht am 29. Juni 2023 in einem Bericht von InnovExplo mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Flordin Project, Quebec, Canada" und verfügbar auf SEDAR+).

Abbildung 1: Mineralisierte Zone in Bohrloch FL-23-265

Andere Bohrungen auf beiden Seiten von Bohrloch FL-23-265 bestätigten die seitliche Kontinuität der Mineralisierung über mehr als 200 Meter. Tatsächlich weist jede der Goldmineralisierungszonen, die in den seitlichen Erweiterungen durchteuft wurden, dieselbe geologische Signatur auf wie jene, die in Bohrloch FL-23-265 festgestellt wurde. Bohrloch FL-23-270, das sich mehr als 150 Meter westlich von Bohrloch FL-23-265 befindet, lieferte 2,3 g/t Gold auf 4 m in einer mineralisierten Zone mit eingesprengtem kubischem feinkörnigem Pyrit, die ebenfalls in hämatisiertem und ankeritisiertem geschertem Basalt gebettet ist. Ebenfalls in Oberflächennähe, in 15 bis 19 m Tiefe, durchteufte Bohrloch FL-23-269, 75 m westlich von Bohrloch 265, 1,91 g/t Gold auf 4 m. Im Gebiet östlich von Bohrloch 265 wurden ebenfalls hämatisierte und ankeritisierte Zonen durchschnitten, die mit feinem eingesprengtem kubischem Pyrit angereichert sind und in geschertem Basalt lagern. Bohrloch 271 ergab 1,51 g/t Gold auf 3,5 Metern, mehr als 150 Meter östlich von Bohrloch 265.

Die Bestätigung der seitlichen Kontinuität der mineralisierten Zone ist ermutigend für zukünftige Bohrungen in größerer Tiefe. Der hochgradige Goldabschnitt in Bohrloch FL-23-265 zählt mit einem Metallfaktor von 59 (Gehalt x Mächtigkeit) zu den bedeutendsten, die jemals aus dem Konzessionsgebiet Flordin gemeldet wurden.

In der folgenden Tabelle sind die besten Goldabschnitte aus der Bohrkampagne 2023 auf dem Konzessionsgebiet Flordin angeführt.

Diamantbohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t) FL-23-265 36 40 4,0 3,58 FL-23-265 48 52 4,0 14,79 einschl. 49 50 1,0 33,1 einschl. 50 51 1,0 20,4 FL-23-267 105 106 1,0 6,19 FL-23-269 15 19 4,0 1,91 FL-23-270 67 71 4,0 2,30 FL-23-271 69,5 73 3,5 1,51

Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: "Im Rahmen der jüngste Bohrkampagne auf unserem Konzessionsgebiet Flordin konnten wir eine neue Art einer hochgradigen Mineralisierung in Oberflächennähe nachweisen und eine interessante seitliche Kontinuität aufzeigen, die in Zukunft weiterverfolgt werden sollte. Mit Bohrungen über nur 1.500 m, die während dieser Kampagne absolviert wurden, hat unser Team die Relevanz der Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf unserem Projekt Flordin gezeigt. Damit bestätigt sich unsere Entwicklungsvision einmal mehr, die darin besteht, die Explorationsbemühungen in einem Radius von 100 km um unsere Mühle Sleeping Giant zu konzentrieren.

Wir glauben, dass wir den Korridor Sleeping Giant-Discovery-Flordin kurz- bis mittelfristig erschließen können, nachdem der Goldpreis vor kurzem auf über 2.000 US$ pro Unze gestiegen ist. Wir sind das einzige Junior-Unternehmen, das derzeit in der Lage ist, daraus Nutzen zu ziehen und schnell Gold zu liefern. Es ist daher unerlässlich, dass wir das Beste aus unseren vielen potenziellen Goldprojekten machen, die die zukünftige Goldproduktion des Unternehmens sichern können. Diese Kampagne steht im Einklang mit der Entwicklungsstrategie des Unternehmens, indem sie ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt zügig erschließt und großartige Aussichten in der Nähe unserer Mühle Sleeping Giant eröffnet."

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Maßnahmen zur Qualitätskontrolle (QA/QC)

Im Rahmen eines analytischen Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramms wurden den NQ-Halbkernproben Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien hinzugefügt, bevor sie an das Labor von ALS CHEMEX in Val-d'Or (Quebec) versendet und dort unter Anwendung der Brandprobenmethode analysiert wurden. Die Bohrungen, die Beschreibung der Kerne und die Vorbereitung für die Analyse erfolgten unter der Aufsicht von Robert Gagnon, P.Geo., Vice-President Exploration bei Abcourt Mines, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101.

Abbildungen 2-3: Lageplan des Konzessionsgebiets und der Claims

Abbildungen 4-5: Draufsicht und Bohrergebnisse 2023

Abbildung 6: Querschnitt mit Blick gen Osten

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Informationen können im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "plant", "Ziele", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "sollen" oder "werden", bzw. an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlich auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbaren eingereichten Unterlagen von Abcourt dargelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Abcourt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73418Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73418&tr=1



