Der Euro hat am Dienstag anfänglich Verluste gegenüber dem Dollar bis zum Mittag aufgeholt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Dennoch rangiert der Euro-Dollar-Kurs nur leicht über seinem tiefsten Stand seit Mitte Dezember. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0823 Dollar festgesetzt.Wachstumsdaten aus der Eurozone fielen ...

