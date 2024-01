© Foto: Taidgh Barron - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Die Hoffnungen auf einen Turnaround der Aktie von Pfizer sind groß, ob das heute vorgelegte Zahlenwerk allerdings ein geeigneter Katalysator hierfür ist, muss bezweifelt werden. Umsatz und Ausblick enttäuschen.Trendwende mit diesen Zahlen? Seit über zwei Jahren hält die Talfahrt von Pfizer nun schon an. In den vergangenen Monaten verschärfte sich der Verkaufsdruck noch einmal spürbar, die Folge waren frische Mehrjahrestiefs. Umgekehrt mehrten sich gleichzeitig die Hoffnungen auf einen Turnaround. Trotz wiederholt gesenkter Unternehmensprognose ist die Aktie zumindest nach einigen Bewertungskennziffern inzwischen günstig bewertet. Die Dividendenrendite von 6,1 Prozent ist eine davon. Die am …