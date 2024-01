Anzeige / Werbung

Der Rücksetzer unter die 1,5 US-Dollar belastete den Kurs erheblich.

Unsere letzte Kommentierung zu Cresco Labs überschrieben wir am 29.12. noch mit "Neue Tiefs möglich".

Die Aktie wirkte zum damaligen Zeitpunkt aus charttechnischer Sicht angeschlagen. Der Rücksetzer unter die 1,5 US-Dollar belastete den Kurs erheblich. Entsprechend hieß es in der betreffenden Kommentierung unter anderem "[…] An der bereits damals als heikel zu bezeichnenden charttechnischen Lage hat sich in den letzten Wochen nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Der gescheiterte Versuch, über die 2,0 US-Dollar zurückzukehren, mündete in einem weiteren Kursrückgang. Zuletzt musste Cresco Labs den eminent wichtigen Kursbereich von 1,5 US-Dollar aufgeben. Die 200-Tage-Linie wurde darüber hinaus bärisch gekreuzt, was das Chartbild noch einmal deutlich eintrübte. Das Warten auf frische Impulse geht weiter. Nach dem Bruch der 1,5 US-Dollar rückt nun der Kursbereich 1,0 US-Dollar / 0,97 US-Dollar in den Fokus. Die Ausbildung neuer Verlaufstiefs ist vor dem Hintergrund der belastenden Gemengelage nicht auszuschließen… Eine Bewegung über die 2,0 US-Dollar würde das Chartbild zumindest etwas entspannen"



Entgegen der charttechnischen Ausgangslage berappelte sich Cresco Labs. Die Aktie startete überaus robust ins neue Jahr. Der Widerstand von 1,50 US-Dollar sowie die darüber verlaufende 200-Tage-Linie wurden zurückerobert. Cresco Labs verschaffte sich somit etwas Luft.

Zuletzt gelang der in den letzten Monaten so arg gebeutelten Aktie ein weiterer Achtungserfolg. Cresco Labs überwand den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 2,0 US-Dollar und verhalf so dem Vorstoß zu mehr Relevanz. Damit könnte es sogar zu einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar kommen. Nach den jüngsten Kursgewinnen sind aber auch einsetzende Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Wichtig ist: Etwaige Rücksetzer sollten auf 1,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es wieder eng werden für die Aktie.

Enthaltene Werte: CA22587M1068