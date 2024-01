Nach aktueller Auswertung der Deutschen Rentenversicherung sind 2022 rund 875.000 Beschäftigte in den Ruhestand eingetreten. Die Statistik zeigt, dass sich das durchschnittliche Rentenzugangsalter seit 1996 um 2,1 Jahre nach hinten verschoben hat. Im Jahr 2022 traten nach einer aktuellen Statistik der Deutschen Rentenversicherung genau 874.994 Neurentner in den Ruhestand. Rund die Hälfte davon war zwischen 63 und 64 Jahren alt.Vergleicht man die in der Statistik angegebenen Zahlen von 2022 mit 1996, ...

