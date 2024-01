Die ONE GROUP hat ihr Management neu aufgestellt. Die bisherigen Geschäftsführer Malte Thies und Oliver Quentin sind aus der Leitung ausgeschieden, bleiben aber weiter im Unternehmen. Ihre Nachfolge haben Uwe Richter und Mario Kuhn angetreten. Stühle rücken im Management der Hamburger ONE GROUP: Mitte Januar endete die Tätigkeit der bisherigen Geschäftsführer Malte Thies und Oliver Quentin einvernehmlich, wie das Unternehmen mitteilte. Beide würden aber weiter im Team der ONE GROUP verbleiben. Die ...

