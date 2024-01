News von Trading-Treff.de KI ist an der Börse gerade wieder en vogue. Es macht also Sinn, in diesem Sektor nach passenden Einstiegen zu suchen. Genau hier bieten die Aktien von Arista Network (ANET) eine ideale Situation im Chart. Wer es etwas mit einer anderen Branche versuchen möchte, wird bei DraftKings Inc. (DKNG) fündig. Der Gambling-Spezialist hat das Potential vom charttechnische Underdog zu einem nachhaltigen Performancebringer aufzusteigen. ...

