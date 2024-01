Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Vertrag

Photon Energy unterzeichnet mit FORVIA Clarion Ungarn einen 20-Jahres-Vertrag über den Bezug von 13,5 GWh Vor-Ort-Strom



30.01.2024 / 16:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy unterzeichnet mit FORVIA Clarion Ungarn einen 20-Jahres-Vertrag über den Bezug von 13,5 GWh Vor-Ort-Strom Im Rahmen des Stromabnahmevertrags entwickelt, baut und betreibt Photon Energy auf dem Gelände des Kunden ein 630 kWp Photovoltaik-Kraftwerk, das während der 20-jährigen Vertragslaufzeit voraussichtlich 13,5 GWh Strom erzeugen wird.

Clarion Hungary, eine Tochtergesellschaft des weltweit führenden Automobiltechnologieunternehmens FORVIA, wird nach Fertigstellung des Kraftwerks 100 % der erzeugten Energie abnehmen.

Die schlüsselfertige Lösung wird FORVIA bei der ehrgeizigen Einführung von Photovoltaikanlagen vor Ort unterstützen, die ebenfalls von Engie-Impact verwaltet werden. Damit setzt FORVIA sein Engagement zur Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks um und senkt gleichzeitig langfristig seine Energiekosten. Amsterdam/Budapest - 30. Januar 2024 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass ihre ungarische Tochtergesellschaft Photon New Energy Alfa Kft. mit FORVIA Clarion Hungary, einer Tochtergesellschaft des weltweit führenden Automobilherstellers FORVIA, einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit einer Laufzeit von 20 Jahren für den Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 630 kWp unterzeichnet hat. "Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieses PPA mit einem weltweit führenden Unternehmen der Automobilindustrie. Dieser Vertrag ist ein weiterer Meilenstein für Photon Energy. Er stärkt unsere Position auf dem ungarischen Markt und erweitert unser Angebot für den Industriesektor", so Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere schlüsselfertige Onsite-PPA-Lösung Forvia bei seinem ehrgeizigen Ziel unterstützen wird, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig seine Energiekosten langfristig erheblich zu senken. Dieses Projekt markiert den Beginn unseres Bestrebens, ein führender Anbieter von Vor-Ort-PPA-Lösungen für gewerbliche und industrielle Energieverbraucher in der gesamten CEE-Region zu werden. Unsere sich dynamisch entwickelnde Projektpipeline spiegelt die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach schlüsselfertigen, bilanzneutralen Lösungen für ihren Bedarf an erneuerbaren Energien wider. Dank unserer 15-jährigen Erfahrung in der Solarbranche und unserer Kompetenz im Energiemarkt sind wir gut aufgestellt, um diese Lösungen zu liefern." FORVIA nutzt sowohl PPA- als auch PV-as-a-Service-Modelle für die weltweite Installation von PV-Anlagen vor Ort, wobei Engie-Impact der globale Partner ist. Als lokaler Projektentwickler hat Photon Energy eine optimale Lösung für FORVIA Clarion Hungary entwickelt, die nach Fertigstellung des Kraftwerks 100 % der erzeugten Energie abnehmen wird. Im Rahmen des PPA wird Photon Energy das Kraftwerk entwickeln, bauen und betreiben. Das Kraftwerk wird auf dem Gelände der FORVIA Clarion Hungary Kft. in Nagykáta, ca. 80 km südöstlich von Budapest, errichtet. Photon Energy wird die installierte Kapazität auf der beschränkten Fläche durch eine Ost-West ausgerichtete Montagestruktur maximieren, die etwa 20 % des jährlichen Strombedarfs der Anlage abdecken kann. Es werden 1.236 monofaziale Module installiert, die während der Laufzeit des PPA ca. 13,5 GWh erzeugen und zu einer geschätzten CO 2 -Emissionsreduktion von 3.670 Tonnen beitragen werden. Im Rahmen seines eigenen Portfolios von PV-Kraftwerken besitzt und betreibt Photon Energy derzeit eine Erzeugungskapazität von insgesamt 51,8 MWp in Ungarn und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für eine Gesamtkapazität von über 180 MWp ungarischer PV-Kraftwerke an. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group stellt weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser zur Verfügung. Ihre Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy bereitgestellt, das seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 150 MWp gebaut und in Betrieb genommen hat. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 127,3 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1,2 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 680 MWp. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW für 2024 und vereinigt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und Energieverbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 420 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Ansprechpartner für Medienvertreter

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com Ansprechpartnerin für Investor Relations

Joanna Rzesiewska

Managerin für Investor Relations

Tel. +420777486464

E-Mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.