BONK vs. SPONGE: Welcher Meme-Coin geht jetzt viral?

Der digitale Währungsmarkt erlebt einen starken Handelstag, doch Meme-Coins bleiben mitunter etwas zurück. Zumindest gilt dies für die erste Reihe des heißen Marktsegments. Während der Dogecoin sogar an Wert verliert, kann BONK in einem starken Markt nur leicht zulegen, obgleich Solana wieder relative Stärke zeigt. Ende 2023 war es genau diese Stärke der Solana-Community, die auch den wertvollsten Meme-Coin BONK begünstigte. BONK schaffte es in die Top 50 und war zwischenzeitlich rund 2 Milliarden US-Dollar wert - ein ordentlicher Betrag für einen vollkommen nutzlosen Meme-Coin. Nun ist das Solana-Projekt mit Marktrang 88 und einer Bewertung von 740 Millionen US-Dollar schon deutlich zurückgekommen.

Derweil baut sich bei SPONGEV2 Momentum auf. Denn der gelbe Meme-Coin möchte an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen. SPONGE war fast ein 100x Coin, trotz bearishem Marktumfeld bei Launch. SPONGEV2 könnte 2024 von einem bullischen Momentum profitieren und soll die Erfolgsgeschichte replizieren. Da es für den neuen Meme-Coin eine aktive, bestehende Community gibt und die Erzählung der schwammigen Zeichentrickfigur schon einmal funktionierte, scheint hier Hype-Potenzial vorhanden.

Welcher Meme-Coin ist für 2024 also besser? BONK oder SPONGEV2?

SPONGEV2 - wiederholt der Meme-Coin 100x?

BONK: Bodenbildung oder Abverkauf?

Der Solana-Meme-Coin BONK war der Top-Performer im Schlussquartal 2023. Dennoch korrigierte BONK zuletzt deutlich und hat 60 Prozent vom Allzeithoch verloren. Zugleich fiel BONK rund 50 Plätze im Ranking nach Marktkapitalisierung zurück. Der wertvollste Meme-Coin auf der Layer-1-Blockchain Solana hat sichtlich an Momentum verloren. Nun dürfte sich eine charttechnische Entscheidung nähern, wie wir im Stundenchart sehen.

Denn vorerst gelang BONK beim wichtigen Support eine Trendwende. Nun hat sich untergeordnet ein aufwärtsgerichteter Trend etabliert. Hier dürfte zeitnah eine Entscheidung bevorstehen. Entweder bricht BONK bearish durch die Aufwärtstrendlinie. Just in dieser Stunde kämpft der Meme-Coin schon mit dem Support. Alternativ könnte der BONK Kurs mit einem Sprung über den Widerstand bei 0,00001275 US-Dollar die Bodenbildung vorantreiben und einen bullischen Einstieg ermöglichen.

Dennoch sehen wir bei gehypten Meme-Coins das altbekannte Bild. Nach einer parabolischen Rallye kommt der Abverkauf, Trader wenden sich wieder spekulativeren Assets zu. Ohne jedweden Usecase und bei einer Bewertung von über 700 Millionen US-Dollar bleibt das CRV ausbaufähig. Auch Pepe durchlebte dieses Schicksal und fiel aus der Top 100 heraus.

SPONGEV2: 100x Potenzial wie der Vorgänger?

Als Sponge V1 im Bärenmarkt im Mai 2023 an den Start ging, erzielte der Token schnell eine beachtliche Bewertung von nahezu 100 Millionen US-Dollar beim Allzeithoch. Mit über 13.000 Besitzern auf dem Höhepunkt sorgte Sponge V1 für massive Gewinne bei den frühen Investoren. Zudem erlangte der Token rasch Notierungen an über zehn führenden Börsen, zu denen LBank, Toobit, CoinW, BTCEX, Poloniex, MEXC, Gate.io, Bitget, BitKan und BitMart zählten. Die Community wuchs in sozialen Netzwerken innerhalb weniger Wochen auf nahezu 30.000 Mitglieder an. Doch das Team von SPONGE will noch höher hinaus und setzt dabei auf das Bridging zur Version 2.

Denn SPONGEV2 soll die Erfolge seines Vorgängers wiederholen. Mit dem Start von SPONGEV2 kann der Token auf die erfolgreiche Geschichte von Sponge V1 aufbauen, während er gleichzeitig einen frischen und innovativen Ansatz verfolgt. Das Engagement des Teams für nützliche Funktionen, Staking-Möglichkeiten und ein Play-to-Earn-Spiel positioniert Sponge V2 als ein Projekt mit Potenzial. Ferner möchte das Team Börsennotierungen bei noch größeren Handelsplätzen erreichen.

Das vorhandene Hype-Potenzial von SPONGEV2, angetrieben durch eine bereits etablierte Community von rund 30.000 Followern, stellt ein einzigartiges Merkmal für einen neuen Meme-Coin dar.

Bereits jetzt können Early Adopters mit dem Staking ein passives Einkommen aufbauen - die Staking-Rendite liegt hier bei 253 Prozent APY. SPONGEV2 scheint damit aus diversen Gründen in der aktuellen Marktphase vielleicht der Meme-Coin mit dem besseren Chance-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu BONK.

Zum SPONGEV2 Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.