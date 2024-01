Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 30. Januar 2024 den Bericht und Antrag betreffend die Genehmigung eines Kredits und Nachtragskredits für den Kauf der Liegenschaft Messinastrasse 5, Grundstück Nr. 2224 samt dem darauf errichteten Gewerbegebäude, in Triesen, genehmigt.Das Gewerbegebäude Messina in der Industriezone "Neusand" in Triesen ist im Eigentum der Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein. Die Büro- und Lagerräumlichkeiten des Gewerbegebäudes werden schon seit Bestehen des Gebäudes von Amts- und Stabsstellen der Liechtensteinischen Landesverwaltung genutzt. Das Gewerbegebäude Messina eignet sich seit über 30 Jahren sehr gut für die Nutzung als Lager, Werkstätte und Arbeitsort für die Archäologie und Denkmalpflege sowie für weitere Zwecke der Liechtensteinischen Landesverwaltung und diese Nutzungsmöglichkeit soll auch zukünftig sichergestellt werden.Im Sommer 2023 hat die Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein die Liegenschaft öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Die Stabsstelle für staatliche Liegenschaften hat im Auftrag der Regierung, unter Vorbehalt der Zustimmung des Landtags, ein formelles Kaufangebot eingereicht. Der Stiftungsrat der Stiftung Personalvorsorge hat beschlossen, das Kaufangebot des Landes anzunehmen und dem Land Liechtenstein die Liegenschaft zum offerierten Kaufpreis in Höhe von CHF 13.135 Mio. zu verkaufen.Die Regierung beantragt mit gegenständlichem Bericht und Antrag beim Landtag, einen Kredit in der Höhe von CHF 13.135 Mio. für den Kauf der Liegenschaft Messinastrasse 5, samt dem darauf errichteten Gewerbegebäude, in Triesen, zu genehmigen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915579