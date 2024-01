Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Stimmung an den Börsen ist gut und führt im ETF-Handel zu einer regen Nachfrage nach den börsengehandelten Indexfonds, so die Deutsche Börse AG.Holger Heinrich von der Baader Bank bilanziere für die abgelaufene Woche "bei erneut anziehenden Umsätzen ca. 30 Prozent mehr Käufe als Verkäufe". Besonders aktiv sei die Kundschaft in europäischen ETFs gewesen. ...

