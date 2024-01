© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Der Anstieg des US-Aktienmarktes auf Rekordhöhen vor der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche hat bei einigen der größten Wall-Street-Bullen die Sorge geweckt, dass die gute Stimmung ein konträres Signal aussendet.Der S&P 500 ist wie entfesselt, US-Aktien erklimmen täglich neue Rekordhochs. Marktteilnehmer setzen derzeit auf ein schnelleres Tempo der geldpolitischen Lockerung, als die US-Notenbank bisher signalisiert hat. Das legt den Fokus auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch und den Fahrplan, den er für den Beginn der Senkung der Zinssätze vorlegt. "Für Aktien wird es in den nächsten Monaten schwierig werden, denn der Dialog über Aktien wird sich darauf …