Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA65654L1058 Norseman Silver Inc. 30.01.2024 CA33827E1016 FITZROY MINERALS INC 31.01.2024 Tausch 1:1

SE0009947740 PMD Device Solutions AB 30.01.2024 SE0021513645 PMD Device Solutions AB 31.01.2024 Tausch 128:1

US3736785078 GeoVax Labs Inc. 30.01.2024 US3736786068 GeoVax Labs Inc. 31.01.2024 Tausch 15:1

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken