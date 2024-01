Transformativer Deal: Element79 Gold stößt Tür für Cashflow von Lucero noch 2024 auf!

Anzeige / Werbung

Die Vereinbarung bestätigt das Konzept, dass die ehemals produzierende Mine auch heute noch über "wertvolles, wirtschaftliches Potenzial" verfügt.

Äußerst vielversprechende Neuigkeiten gibt es heute von der Gold- und Silbergesellschaft Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM)! Das Unternehmen von CEO James Tworek meldet die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Compañía de Minas Buenaventura (BVN), die Element79 zufolge einen großen Schritt in Richtung des Ziels bedeutet, auf der ehemals produzierenden Lucero-Liegenschaft nahe Chachas, in Arequipa, Peru noch dieses Jahr Umsätze und Cashflow zu generieren!

Nach Ansicht von Element79-CEO James C. Tworek stellt die Absichtserklärung denn auch einen entscheidenden, transformativen Moment für sein Unternehmen dar. Sie bestätigte das Konzept, dass die ehemals produzierende Mine auch heute noch über "wertvolles, wirtschaftliches Potenzial" verfüge, das gehoben werden könne, indem man sich mit einem regionalen Partner zusammentue und so den Weg zur einer schon in Kürze kommerziellen Produktion frei mache. Natürlich, so Tworek weiter, müsse das Element79-Team auf diesem Weg noch eine Reihe von Projektmeilensteinen erreichen, bevor man in der Lage sein werde, diese mögliche Abnahmevereinbarung Wirklichkeit werden zu lassen.

Pilotphase sieht Lieferung von 200 Tonnen Erz pro Tag vor

Die Absichtserklärung zwischen Element79 und BVN sieht unter anderem vor, dass Mitte dieses Jahres in einer Pilotphase ein Großprobenprogramm aufgenommen wird, das beinhaltet, dass über einen Zeitraum von 12 Monaten ein bestimmtes Mindestvolumen an Erz entnommen wird. Dieses soll dann in der to Orcopampa-Mühel von BVN aufbereitet werden. Bis 90 Tage vor Beginn dieses Pilotprogramms, so haben es die zukünftigen Partner beschlossen, soll dazu eine endgültige Vereinbarung stehen.

Geplant ist, dass Element79 im Durchschnitt 200 Tonnen Lucero-Erz pro Tag zur Orcopampa-Anlage liefert, wobei BVN das Erstzugriffsrecht auf das Erz hat, das während des Pilotprogramms gefördert wird. Der Kaufpreis pro Tonne Erz wird dabei pro Lieferung von Element79 bestimmt, nachdem BVN Proben entnommen und diese analysiert hat. Dies soll nach branchenüblichen Standards erfolgen und der Preis auf dem Tagespreis der London Metal Exchange beruhen.

Bei der Anlieferung des Lucero-Erzes werden sich die Parteien im Vorfeld abstimmen, sodass diese nahtlos in den üblichen Betrieb von Orcopampa integriert werden kann. Ebenfalls werden rigorose Mechanismen eingeführt, heißt es weiter, um vereinbarte Spezifikationen einzuhalten.

Ein wichtiger weiterer Teil der Absichtserklärung ist, dass BVN Element79 das Recht erteilt, auf wertvolle historische Informationen in seinen Archiven zuzugreifen. Das sollte, so hofft man bei Element79 Gold, ein umfassenderes Verständnis der Liegenschaft verschaffen und damit eine effektivere und effizientere Minenplanung ermöglichen. Speziell dürfte dieses Wissen entscheidend dafür sein, eine effiziente Großprobenentnahme und einen effizienten Verarbeitungsplan zu erstellen.

Fazit: Noch ist es Zukunftsmusik bzw. erst eine Absichtserklärung, aber sollte es Element79 Gold tatsächlich gelingen, diese Pläne effizient und erfolgreich umzusetzen, könnte man wahrhaftig von einem transformativen Moment sprechen. Denn dann würde sich Element79 geradezu in Windeseile von einem reinen Explorer zu einem Produzenten wandeln, der Umsatz und Cashflow generiert. Dieser Weg natürlich ist nicht ohne Risiken, aber er birgt unserer Ansicht nach auch enormes Potenzial für das Unternehmen und seine Aktionäre. Wir sind gespannt!

