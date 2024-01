Sehr geehrte Damen und Herren,beim Dow Jones Industrial Index kam es am 19.1.2024 zu einer Überschneidung der Analysegeometrie mit den Kursen. Dieses indiziert einen Hochpunkt und alsbaldigen Seitwärtsverlauf der Kurse. Nur durch ein paar starke Aufwärtskursbalken kann eine Korrektur bei den Indizes abgewandt werden.Dow Jones Industrial Index; aus dem aktuellen X-Sequentials Trading Börsenbrief 592:Der Dow Jones Industrial Index stieg in der laufenden Handelswoche bis 38.343.93 Punkten an und notiert ...

